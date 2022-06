Brin, Gates, Bezos und Co.: Die teuersten Scheidungen

Aktien in diesem Artikel

Der US-Amerikaner Sergey Brin hat im Januar die Scheidung von seiner Frau Nicole Shanahan eingereicht. Der Google -Mitbegründer nimmt laut Forbes den achten Platz unter den reichsten Menschen der Welt ein. Außer dem Vermögen wird auch das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter verhandelt. Die Scheidung der beiden Eheleute könnte eine der teuersten Scheidungen der Welt werden.

Die in diesem Ranking aufgeführten Beispiele zeigen, dass Scheidungen nicht nur Herzschmerz bedeuten, sondern oftmals auch dem Geldbeutel weh tun. Das finanzen.net-Ranking zeigt die bisher teuersten Scheidungen weltweit. (Stand 27.06.2022)

Redaktion finanzen.net

Ob eine Ehe nun eine lohnende Investition ist oder nicht - darüber lässt sich streiten. Klar ist aber, dass eine Scheidung gerade reichen Menschen besonders teuer zu stehen kommt. Wer bis dato besonders viel Geld in skurrilen Rosenkriegen verloren hat und wer durch die Scheidung zur drittreichsten Frau der Welt wurde, zeigt das folgende finanzen.net-Ranking. Stand ist der 27.06.2022.

