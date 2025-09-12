Frühere 'Spiegel'-Vize Melanie Amann geht zur Mediengruppe Funke

BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Die frühere stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Melanie Amann, erhält eine Position bei der Mediengruppe Funke. Sie wird zum 1. Januar 2026 Chefredakteurin Digital in der Berliner Zentralredaktion. Sie werde das Team gemeinsam mit Gründungschefredakteur Jörg Quoos führen, teilte die Mediengruppe mit Hauptsitz in Essen mit. "Zusätzlich verantwortet Amann künftig die redaktionelle Strategie der Marke Funke."

Seit 2013 hatte Amann für den "Spiegel" gearbeitet, seit 2023 als stellvertretende Chefredakteurin. Die Erwartungen von Funke: Die 47-Jährige soll "die bundespolitische Berichterstattung der Zentralredaktion stärken, die publizistische Kraft der Funke-Medien bündeln, neue Formate mit klarem politischem Schwerpunkt entwickeln und so der Stimme von Funke in gesellschaftlichen Debatten noch mehr Gewicht verleihen"./bok/DP/men