Rally im April: Diese Aktien sollten im Depot sein, wenn es nach oben geht

Nachdem das Börsenjahr 2018 mit einem Paukenschlag nach unten zu Ende gegangen war, deutete zunächst in diesem Jahr alles darauf hin, dass es wieder bergauf geht. Inzwischen machen sich am Markt jedoch gehäuft Konjunktursorgen breit und auch das Tauziehen um den Brexit belastet die Risikofreude von Investoren. Der April könnte jedoch eine Rally bereithalten, von welcher einige Titel besonders profitieren könnten.

NVIDIA-Aktie - Totgesagte leben länger?

Die Papiere des US-Chipriesen NVIDIA haben durchaus bewegte Monate hinter sich. Während des Krypto-Booms ging es weit nach oben, nur um wieder deutlich tiefer zu fallen. Doch nun scheint die Talsohle durchschritten und das Unternehmen legt den Fokus wieder auf die Gamer-Kundschaft. Doch nicht nur im Grafikkarten-Geschäft zeigte sich der Konzern kürzlich von seiner innovativen Seite. Auch die Übernahme des Datencenter-Spezialisten Mellanox wurde an der Börse positiv aufgenommen, obwohl es für NVIDIA eine finanzielle Belastung bedeutet. Daten von Zacks Investment Research zufolge empfehlen derzeit nur zwei Analysten die NVIDIA-Aktie zu verkaufen, sieben Experten stufen die Papiere mit Hold ein, während 20 Analysten ein Buy oder Strong Buy vergeben haben.

Boeing-Aktie - günstiger Zeitpunkt?

Für Boeing war es im März bestimmt nicht einfach. Nach den Flugverboten in aller Welt für das einstige Flaggschiff 737 MAX, folgten Auftragsstornierungen und auch Anleger nahmen Abstand von dem Papier. Allein im März verbuchte die Boeing-Aktie einen Verlust von mehr als 13 Prozent. Und damit zog sie den US-amerikanischen Leitindex Dow Jones in die Tiefe. Benjamin Rains von zacks.com gibt allerdings zu bedenken, dass die Boeing-Aktie im Peergroup-Vergleich 2019 20 Prozent besser abgeschnitten hat als die Konkurrenz. Auch der derzeitige relativ niedrige Kurs könnte vor allem Schnäppchenjäger anlocken.

Jim Corridore von CFRA Research warnt jedoch davor die Risiken, die ein Investment in die Boeing-Aktie bergen könnte, zu ignorieren: "Das ist eine riesige … Sache, nicht nur für den Umsatz- und Gewinnfluss, auch für den Ruf", wird Corridore von CNN Business zitiert. Außerdem ist das Papier derzeit hoch volatil. Kräftige Ausschläge dürfte es Ende April geben, wenn die Bilanzvorlage des Konzerns ins Haus steht. Trotz der Querelen gehen 19 von FactSet befragte Analysten im Mittel von einem EPS im ersten Quartal in Höhe von 4,144 US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Gewinnzuwachs von fast 14 Prozent.

FedEx-Aktie - Keine Angst vor Amazon?

Auch die Papiere des US-Logistikkonzerns FedEx könnten im April weiteren Auftrieb erhalten. Die Schweizer Großbank Credit Suisse stufte die Aktie zuletzt mit Outperform ein. Analystin Allison Landry erwartet von dem Deutsche Post-Rivalen insgesamt ein positives Jahr. Das Kursziel setzte sie bei 241 US-Dollar fest und damit rund 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. Insbesondere der E-Commerce-Handel kommt Logistikunternehmen zugute. Allerdings kämpfen sich große Namen wie Amazon immer weiter in die Domäne vor. Finanzanalyst Josh Enomoto findet die aktuell baissierende Haltung zu dem Anteilsschein übertrieben, wie er auf Investorplace schreibt. Amazon werde Schwierigkeiten haben, die Skaleneffekte von FedEx zu reproduzieren, so der Experte weiter.

Facebook-Aktie - Weiterhin ein "Top Pick"?

Cambridge Analytica - in Facebook-Kreisen vermutlich schon fast ein Schimpfwort. Der Skandal um den Datenschutz bei dem Sozialen Netzwerk schlug sich im vergangenen Jahr auch im Aktienkurs nieder. Im Dezember 2018 fiel die Aktie sogar auf unter 125 US-Dollar. Inzwischen tauchen zwar immer neue Probleme mit Nutzerdaten auf, allerdings nicht mehr in diesem Ausmaß. JPMorgan hat den Anteilsschein bereits seit Ende letzten Jahres als "Top Pick 2019" auf dem Zettel. Am 24. April wird der Konzern um Mark Zuckerberg dann Analysten und Investoren Rede und Antwort stehen müssen. Bei der Bilanzvorlage erwarten die von FactSet befragten Analysten allerdings einen Gewinnrückgang. Im Durchschnitt gehen sie von einem EPS in Höhe von 1,608 US-Dollar nach 1,690 US-Dollar im Vorjahresquartal aus. Der Umsatz könnte dagegen kräftig steigen. Hier erwarten 35 Analysten im Mittel 14,974 Milliarden US-Dollar. Zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um rund ein Viertel.

Amazon-Aktie - Luft nach oben?

Die Amazon-Aktie könnte man eine Erfolgsgeschichte nennen. Von einem Internet-Buchhändler zum Mega-Imperium. Und Chef Jeff Bezos ruht sich nicht auf dem E-Commerce-Handel aus, sondern findet immer wieder neue Wege das Wachstum weiter anzukurbeln. In Expertenkreise gilt beispielsweise der Cloud-Service AWS als neuer Wachstumstreiber. Auch Amazon wird voraussichtlich noch im April die Bilanz für das abgelaufene Quartal vorlegen. Zwar hat das Papier alleine in 2019 rund 20 Prozent Kursplus verbuchen können, dennoch notieren die Anteilsscheine über 10 Prozent unter ihrem 20-Wochen-Hoch. Eine Einstiegschance sieht auch Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein. Der Experte erwartet, dass insbesondere das neue Zugpferd AWS dem Konzern unterstützend unter die Arme greifen wird. "AWS ist die von Startups und Entwicklern bevorzugte Cloud", so Helfstein. Der Analyst hat das Kursziel für die Amazon-Aktie auf 2.085 US-Dollar festgesetzt.

April - der beste Monat für Aktien?

Einer Untersuchung von LPL Financial zufolge ist der April der beste Börsenmonat. Das Finanzberatungsunternehmen untersuchte die Bewegungen des S&P 500 seit 1950 und dabei eine interessante Entdeckung gemacht. Wenn die ersten drei Monate eines Jahres positiv für den Index verliefen (das passierte 19 Mal), ging es auch im April gen Norden (in 15 Fällen). Diese Kombination ist im laufenden Jahr ebenfalls der Fall. Ryan Detrick, führender Marktstratege bei LPL: "Der April mag Schauer bringen, aber zuletzt hat er auch viel Grün gebracht." Die positive Tendenz, die Ende 2018 begann, könnte also weiter fortgeführt werden. Besonders stützend wirken sich Aussagen der US-Notenbanker aus, zunächst eine Zinspause einlegen zu wollen. Hinzu kommt, dass sich im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung abzeichnet.

April-Rally auch am deutschen Aktienmarkt in Sicht?

Nachdem der deutsche Leitindex DAX in der vergangenen Handelswoche die wichtige Hürde von 12.000 Punkten wieder überwinden konnte, stellen sich auch Anleger am deutschen Aktienmarkt auf eine Rally ein. Doch weiterhin gibt es gerade für die Eurozone einige Risiken. Der Brexit ist auch fast drei Jahre nach dem Referendum in der Schwebe: Ob Hard Brexit, Soft Brexit, Late Brexit oder No Brexit - aktuell scheint alles möglich. Und besonders ein harter Brexit könnte das europäische Börsenparkett durchrütteln. Außerdem blicken Anleger in der kommenden Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB), denn am Mittwoch steht der Zinsentscheid ins Haus. Am Markt wird keine Änderung der Haltung der Notenbanker erwartet. Genau das macht es laut Marktexperte Robert Halver wahrscheinlich, dass es an den Börsen zu einem erneuten Aufschwung kommt. Wie er auf dem Münchner Börsentag gegenüber Börse Online erklärte, fehlten aktuell Anlagealternativen. Zinssparen nannte er "so attraktiv wie Fußpilz".

