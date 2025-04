FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Frühes Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen Tesco-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 10 Jahren wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,18 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 314,532 Tesco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.069,41 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 04.04.2025 auf 3,40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 22,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

