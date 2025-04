FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative Haleon-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Haleon-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Haleon-Anteile an diesem Tag bei 3,33 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,048 Haleon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,11 GBP, da sich der Wert einer Haleon-Aktie am 22.04.2025 auf 3,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,11 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Haleon betrug jüngst 34,87 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Haleon-Papiere fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net