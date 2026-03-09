Führungskraft baut Einhell Germany vz-Position im Depot aus

MT-Meldung

So entwickelte sich die Einhell Germany vz-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 06.03.2026 wurden bei Einhell Germany vz Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 09.03.2026 statt. Im Portfolio von Einhell Germany vz-Vorstand Brunner, Michael kam es am 06.03.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 64 Aktien zu jeweils 79,80 EUR hinzu. Bei der Einhell Germany vz-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 78,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Einhell Germany vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 81,20 EUR. Einhell Germany vz erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 905,86 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 5.040.000 Wertpapiere.

