MT-Meldung

Führungskraft baut Einhell Germany vz-Position im Depot aus

10.03.26 08:01 Uhr
Führungskraft baut Einhell Germany vz-Position im Depot aus | finanzen.net

So entwickelte sich die Einhell Germany vz-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
77,20 EUR -4,00 EUR -4,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 06.03.2026 wurden bei Einhell Germany vz Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 09.03.2026 statt. Im Portfolio von Einhell Germany vz-Vorstand Brunner, Michael kam es am 06.03.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 64 Aktien zu jeweils 79,80 EUR hinzu. Bei der Einhell Germany vz-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 78,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Einhell Germany vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 81,20 EUR. Einhell Germany vz erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 905,86 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 5.040.000 Wertpapiere.

Redaktion finanzen.net

