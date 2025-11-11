DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1554 -0,1%Öl63,79 -0,4%Gold4.129 +0,3%
Führungskraft erwirbt mehr 7C Solarparken-Anteile

11.11.25 08:01 Uhr

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der 7C Solarparken-Aktie für Bewegung.

Am 07.11.2025 wurde bei 7C Solarparken ein Insidertrade durchgeführt. Am 10.11.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Im Portfolio von 7C Solarparken-Vorstand De Proost, Steven kam es am 07.11.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 18.317 Aktien zu jeweils 1,50 EUR hinzu. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der 7C Solarparken-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,58 EUR.

Die 7C Solarparken-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,10 Prozent auf 1,72 EUR. Insgesamt wurden 1.000 7C Solarparken-Aktien gehandelt. Die 7C Solarparken-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 125,45 Mio. Euro. 79.701.136 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Davor tätigte De Proost, Steven am 24.10.2025 ein Eigengeschäft. Um 200.000 Anteile für einen Preis von jeweils 1,60 EUR baute De Proost, Steven das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 7C Solarparken AG

DatumRatingAnalyst
04.10.20177C Solarparken KaufenSMC Research
19.05.20177C Solarparken KaufenSMC Research
28.04.20177C Solarparken KaufenSMC Research
24.02.20177C Solarparken KaufenSMC Research
21.11.20167C Solarparken KaufenSMC Research
