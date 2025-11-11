Führungskraft erwirbt mehr 7C Solarparken-Anteile
Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der 7C Solarparken-Aktie für Bewegung.
Werte in diesem Artikel
Am 07.11.2025 wurde bei 7C Solarparken ein Insidertrade durchgeführt. Am 10.11.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Im Portfolio von 7C Solarparken-Vorstand De Proost, Steven kam es am 07.11.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 18.317 Aktien zu jeweils 1,50 EUR hinzu. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der 7C Solarparken-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,58 EUR.
Die 7C Solarparken-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,10 Prozent auf 1,72 EUR. Insgesamt wurden 1.000 7C Solarparken-Aktien gehandelt. Die 7C Solarparken-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 125,45 Mio. Euro. 79.701.136 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.
Davor tätigte De Proost, Steven am 24.10.2025 ein Eigengeschäft. Um 200.000 Anteile für einen Preis von jeweils 1,60 EUR baute De Proost, Steven das eigene Portfolio aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 7C Solarparken
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 7C Solarparken
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu 7C Solarparken AG
Analysen zu 7C Solarparken AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|19.05.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|28.04.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|24.02.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|21.11.2016
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|19.05.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|28.04.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|24.02.2017
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|21.11.2016
|7C Solarparken Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 7C Solarparken AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen