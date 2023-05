Führungskraft erwirbt mehr IONOS-Anteile

Aktien in diesem Artikel IONOS 13,50 EUR

Am 24.05.2023 konnte bei IONOS ein Insidertrade ausgemacht werden. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 24.05.2023. Vorstand Schmidt, Britta stockte am 24.05.2023 sein Investment in IONOS-Aktien auf. Schmidt, Britta erstand 2.000 Aktien zu je 13,50 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das IONOS-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 13,60 EUR.

Die IONOS-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von IONOS beläuft sich aktuell auf 1,90 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 140.000.000 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 24.05.2023 erfasst. Zu diesem Zeitpunkt gingen 39.742 Anteile zu jeweils 13,50 EUR an Weiß, Achim Vorstand.

