Führungskraft erwirbt mehr publity-Anteile

publity veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 03.08.2023 wurde bei publity ein Insidertrade durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 07.08.2023 statt. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung, kaufte am 03.08.2023 publity-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 210 Aktien zum Preis von jeweils 20,35 EUR den Besitzer. Mit einem Wert von 19,85 EUR bewegte sich die publity-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die publity-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 19,45 EUR. Insgesamt ist publity aktuell 301,99 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 14.876.500.

NEON EQUITY AG führte zuvor am 02.08.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 20,60 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 150 publity-Aktien auf.

