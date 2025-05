Führungskraft greift bei NORMA Group SE-Aktien zu

Öffentliche Bekanntgabe

Ein Insider nimmt sich die NORMA Group SE-Aktie vor.

Am 14.05.2025 wurden bei NORMA Group SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 15.05.2025 wurde die Transaktion bekannt. 2.620 NORMA Group SE-Papiere zu jeweils 12,48 EUR erwarb am 14.05.2025 Stieve, Annette, Vorstand. Die Aktionäre schickten das Papier von NORMA Group SE nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 4,20 Prozent auf 11,96 EUR.

Die NORMA Group SE-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 11,96 EUR. Aktuell verbucht NORMA Group SE einen Börsenwert von 384,90 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 31.862.400 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von Stieve, Annette wurde am 08.05.2025 gemeldet. Bei einem Kurs von 11,11 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.000 NORMA Group SE-Aktien auf.

