Nemetschek-Aktie unter Druck: Nemetschek-CFO Kaufmann geht zum Jahreswechsel

Chief Financial Officer (CFO) Axel Kaufmann verlasse das Unternehmen laut Nemetschek -Mitteilung nach drei Jahren "im besten Einvernehmen", um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Den Posten übernehme per Januar 2023 Louise Öfverström. Sie solle die Finanzprozesse im Konzern weiter optimieren, Synergien ausbauen und für die Bereiche IT und Recht verantwortlich sein.

Öfverström bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Führungspositionen in Bereichen wie Finanzen und Controlling, Rechnungswesen oder Risikomanagement mit. Zuletzt war sie CFO bei der Rolls-Royce Power Systems AG.

Via XETRA fällt die Nemetschek-Aktie zeitweise um 2,82 Prozent auf 45,18 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Nemetschek Group