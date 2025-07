Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 121,00 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 121,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 121,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.360 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 130,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 7,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 80,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 114,22 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Nemetschek SE-Aktie Potenzial

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen