GA technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Moody's stuft Ausblick für UBS-Bonität auf 'positiv' hoch. JPMorgan hebt Kursziel für Oracle an. JPMorgan schließt Vergleich wegen Geschäften mit Jeffrey Epstein. thyssenkrupp will Nucera vor Sommerpause an die Börse bringen - Zukäufe möglich. Akzeptanz von Silver Lakes Übernahmeangebot bleibt niedrig. Ex-Wirecard-Chefjuristin hält Drittpartner-Geschäft für erfunden.