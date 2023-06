GameStop Aktie News: GameStop am Freitagvormittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel GameStop 20,90 EUR

5,29% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 18,2 Prozent auf 21,39 USD. In der Spitze büßte die GameStop-Aktie bis auf 20,82 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.526 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,40 USD. 112,30 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 15,51 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 27,47 Prozent sinken.

Am 07.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ein EPS von -0,52 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.237,10 USD – eine Minderung von 10,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.378,40 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.09.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2024 -0,257 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie bricht drastisch ein: Überraschender Chefwechsel bei GameStop - Bilanz verfehlt Erwartungen

Ausblick: GameStop zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com