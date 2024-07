GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 25,74 USD.

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 25,74 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 25,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 198.908 GameStop-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,25 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,95 USD ab. Abschläge von 61,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GameStop gewährte am 07.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,17 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,72 Prozent auf 881,80 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte GameStop am 04.09.2024 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,100 USD je GameStop-Aktie belaufen.

