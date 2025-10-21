DAX24.277 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Gastgewerbe-Umsätze in Deutschland sinken auch zur Ferienzeit

21.10.25 08:40 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Umsatzflaute im Gastgewerbe ausgerechnet im Ferienmonat August: Bereinigt um Preissteigerungen waren die Erlöse um 3,5 Prozent geringer als im bereits schwachen Vorjahresmonat. Das hat das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet.

Wer­bung

Allein teils deutliche Preiserhöhungen retteten Wirten und Hoteliers hierzulande die Bilanz noch einigermaßen: Nominal - also inklusive Preissteigerungen - lagen die Umsätze im August 2025 immerhin nur um 0,6 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Mehrwertsteuer runter - Preise auch?

Weil allgemein Preise in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen sind, wird für immer mehr Menschen Essengehen zum Luxus. Zudem gilt seit Jahresbeginn 2024 wieder der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Nach dem Willen der Bundesregierung soll dieser Satz zum 1. Januar 2026 wieder auf das Niveau aus der Corona-Zeit von 7 Prozent gesenkt werden.

Dass dies in Form von Preissenkungen an die Kundschaft weitergegeben wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Aus der Branche war zuletzt zu hören, die Steuersenkung verschaffe den Betrieben Luft angesichts steigender Energie-, Waren- und Lohnnebenkosten. "Ohne die 7 Prozent Mehrwertsteuer droht nicht nur ein Sterben gastronomischer Vielfalt, sondern auch ein spürbarer Verlust an Lebensqualität und Aufenthaltskultur in unseren Innenstädten", hatte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga, Guido Zöllick, gewarnt./ben/DP/jha