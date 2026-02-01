DAX24.546 ±0,0%Est505.927 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,86 -6,9%Gold4.624 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich an die Nulllinie -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Gaza: Grenzübergang Rafah teils für Personenverkehr geöffnet

02.02.26 08:48 Uhr

RAFAH (dpa-AFX) - Erstmals seit rund einem Jahr ist der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen teils wieder für den Personenverkehr geöffnet. Der Übergang sei offiziell in Betrieb, berichtete der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News, auch israelische Sicherheitskreise bestätigten den Schritt. Damit soll die Ausreise von kranken und verletzten Palästinensern aus Gaza wieder möglich werden wie auch die Rückkehr von im Krieg geflüchteten Menschen./jot/DP/mis