Gaza-Verhandlung: Trump setzt auf Ergebnis in dieser Woche

06.10.25 06:15 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass es bei den heute in Ägypten beginnenden Verhandlungen über seinen Friedensplan für ein Ende des Gaza-Kriegs noch in dieser Woche Ergebnisse geben wird. "Mir wurde gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich bitte alle, SICH ZU BEEILEN", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump setzte seinen Post nur wenige Minuten vor Ablauf einer "letzten" Frist (18.00 Uhr Ortszeit Washington) ab, die er selbst am Freitag der islamistischen Hamas für eine Einigung gesetzt hatte.

Die Terrororganisation hatte noch am Freitag ihre Zustimmung zu Teilen des Friedensplans bekanntgemacht - aber noch Verhandlungen eingefordert. Ob für den US-Präsidenten damit die gesetzte Deadline obsolet geworden, blieb unklar - er ging in seiner Mitteilung nicht darauf ein und äußerte sich auch vor Reportern am Sonntagabend nicht dazu.

Mit Blick auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg beraten heute Vertreter Israels und der islamistischen Hamas in Ägypten über weitere Details zu dem von Trump vorgestellten Friedensplan. Im Mittelpunkt der Gespräche, die meist über Vermittler laufen, steht nach Angaben des Außenministeriums in Kairo zunächst die Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gegenzug für palästinensische Gefangene.

Trump schrieb weiter, es habe "sehr positive Gespräche" mit Hamas und anderen Ländern an diesem Wochenende gegeben, um die Geiseln freizulassen, den Krieg in Gaza zu beenden - aber vor allem, um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten zu erreichen.

Trump sprach zuletzt erneut eine Drohung aus: Der Faktor Zeit sei von entscheidender Bedeutung - "SONST WIRD ES ZU MASSIVEM BLUTVERGIESSEN KOMMEN - ETWAS, DAS NIEMAND SEHEN MÖCHTE!"/rin/DP/zb