DAX24.455 +0,3%Est505.646 -0,1%MSCI World4.337 ±0,0%Top 10 Crypto17,21 +1,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.425 +0,9%Euro1,1675 -0,4%Öl65,14 +1,2%Gold3.937 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester - Rekordhoch im Blick -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
OpenAI sorgt für nächste Kursexplosion durch Milliardendeal: AMD-Aktie hebt ab OpenAI sorgt für nächste Kursexplosion durch Milliardendeal: AMD-Aktie hebt ab
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Rohstoffspekulation

Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten über Niob-Vorkommen und seltene Erden

06.10.25 12:06 Uhr
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Niob-Vorkommen und Deal um seltene Erden begeistern Anleger | finanzen.net

Die Aktie von Apex Critical Metals, einem kanadischen Explorationsunternehmen, hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Kursbewegung gezeigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apex Critical Metals Corp Registered shs
1,95 EUR 0,48 EUR 32,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
3.932,65 USD 45,81 USD 1,18%
News
Kupferpreis
10.537,45 USD 83,15 USD 0,80%
News

• Apex Critical Metals mit positiven Explorationsergebnissen
• Rechte für seltene Erden im Karbonatitkomplex Elk Creek in Nebraska gekauft
• Apex Critical Metals-Aktie im Höhenflug

Wer­bung

Am Freitag legte die Aktie an der kanadischen Börse um 11,63 Prozent auf 2,40 CAD zu, im Tagesverlauf wurde mit 2,51 CAD sogar zeitweise ein neuer Rekordstand erreicht. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier von Apex Critical Metals damit um rund 172,73 Prozent verteuert.

Positive Explorationsergebnisse treiben Kurs nach oben

Hauptgrund für die jüngste Kursrally sind die erfolgreichen Explorationsergebnisse des Unternehmens. So meldete Apex Critical Metals kürzlich eine bedeutende Niob-Entdeckung auf dem CAP-Projekt im Zentrum von British Columbia. Bei Niob handelt es sich um ein seltenes Metall, das bei der Energiewende, in der Bauindustrie sowie in der Rüstungsindustrie zum Einsatz kommt. Dabei wurden 0,59 Prozent Nb2O5 über 36 Meter, einschließlich 1,08 Prozent Nb2O5 über 10 Meter, nachgewiesen.

Apex Critical Metals konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung von Liegenschaften mit wirtschaftlich relevanten Konzentrationen von seltenen Erden, Niob, Gold und Kupfer. Das CAP-Projekt in British Columbia gilt als das Hauptprojekt des Unternehmens und steht im Zentrum der aktuellen Marktaufmerksamkeit. Die jüngsten Explorationsergebnisse erhöhen die Attraktivität des Projekts und wecken das Interesse von Investoren, die auf langfristige Rohstoffpotenziale setzen.

Wer­bung

Strategische Expansion mit Fokus auf seltenen Erden

Neben den positiven Explorationsergebnissen hat Apex Critical Metals zudem seinen strategischen Fokus erweitert. Das Unternehmen erwarb kürzlich wichtige Rechte für seltene Erden im Karbonatitkomplex Elk Creek in Nebraska, wie es in der vergangenen Wochen bekannt gab. Diese strategische Erweiterung ergänzt das bestehende Portfolio und stärkt die Position des Unternehmens im wachsenden Markt für strategische Metalle, die in Hightech- und grüner Energie-Anwendungen zunehmend gefragt sind.

Risiken im Blick behalten

Investoren sollten jedoch beachten, dass der Rohstoffsektor generell mit hoher Volatilität verbunden ist. Trotz der positiven Nachrichten und starken Kursentwicklung bleibt das Investment in Explorationsunternehmen risikobehaftet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apex Critical Metals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apex Critical Metals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Golden Dayz / Shutterstock.com, Denphumi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apex Critical Metals Corp Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung