Warren Buffett: Darum ist es eine dumme Idee, wenn Apple in Tesla investiert

Zu seinem 88. Geburtstag hatte Starinvestor Warren Buffett ein Geschenk für den IT-Riesen Apple : Er hat seine Beteiligung an dem iKonzern ein weiteres Mal ausgebaut. Er habe gerade "ein wenig" hinzugekauft , erklärte er dem US-Sender CNBC am Donnerstag in einem Interview. Zuletzt hatte Buffett seine Anteile an Apple im zweiten Quartal aufgestockt - um rund fünf Prozent. Damit hatte seine Investmentholding Berkshire Hathaway zuletzt Apple-Aktien im Wert von rund 56 Milliarden US-Dollar im Portfolio und war damit einer der größten Anteilseigner.

Buffett kommentiert Gerüchte um Apple-Einstieg bei Tesla

Als solcher hat sein Wort Gewicht und auch Apple-Chef Tim Cook dürfte genau hinhören, wenn sich Warren Buffett zu einem möglichen Ausbau des Geschäftsfeldes äußert. Im Rahmen eines Geburtstagsinterviews von Fox Business danach gefragt, was er von einem Einstieg von Apple bei Tesla hält, antwortete er am Donnerstag: "Das wäre eine sehr schlechte Idee". Der Aufbau eines langfristigen Wettbewerbsvorteils in der Autoindustrie sei sehr viel schwieriger als im Tech-Segment, wo Unternehmen Geschwindigkeit, Skalierung und Netzwerkeffekte nutzen könnten, um sich gegenüber Konkurrenten zu behaupten, so Buffett. Nichtsdestotrotz sprach er dem Apple-Chef sein Vertrauen aus: "Ich würde unterstützen, was auch immer Tim Cook tut" erklärt der Berkshire-Chef weiter.

Kritik an Elon Musk

In diesem Zusammenhang äußerte Buffett insbesondere auch Kritik an Tesla-Chef Elon Musk: "Wenn man sich verspricht, dann korrigiert man das umgehend", so der 88-Jährige. Speziell, wenn man eine Aktie habe, "die wie verrückt gehandelt wird", dann müsse man einige Minuten später sagen "Ich habe mich versprochen, als ich gesagt habe, die Finanzierung sei gesichert, stattdessen meinte ich, ich könnte die Finanzierung sichern". Buffett sprach damit einen Tweet vom 07. August an, in dem der Tesla-Chef aus heiterem Himmel erklärte, er überlege, Tesla von der Börse zu nehmen, die Finanzierung sei gesichert.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Nachdem die Tesla-Aktie infolge des Tweets deutlich zulegte, wurde in den Folgetagen bekannt, dass Musk den Tweet offenbar ohne Wissen des Tesla-Verwaltungsrates abgesetzt hatte und er stattdessen nun erst das mögliche Interesse von Investoren an einer Tesla-Privatisierung auslotete. Genau diese Aktion könnte Musk nun zum Verhängnis werden, denn die US-Börsenaufsicht SEC hat Ermittlungen aufgenommen, die für den Tesla-Chef schwerwiegende Folgen haben könnten.



