Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,938 EUR zu.

Um 09:18 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,938 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 0,938 EUR. Mit einem Wert von 0,938 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 7.487 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,274 EUR erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,821 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,862 EUR am 22.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 8,791 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,389 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 28.06.2024.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 20.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 26.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,763 CNY in den Büchern stehen haben wird.

