Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Geely im Blick

Die Aktie von Geely zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 08:56 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 1,94 EUR. Bei 1,94 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 395 Geely-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 20,88 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Mit Abgaben von 55,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,420 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 77,51 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Geely am 14.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 25.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,44 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

BYD tritt Preiskampf los: Absatzzahlen für Mai im Blick - Aktien von NIO, Li Auto & Co. steigen