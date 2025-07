Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag im Plus

So bewegt sich Geely

Die Aktie von Geely zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 1,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Geely legte um 11:37 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,9 Prozent auf 1,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 1,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,92 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.757 Stück gehandelt.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 126,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,420 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Geely veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 HKD, nach 0,17 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 77,51 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 56,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Geely-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 25.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,44 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

BYD tritt Preiskampf los: Absatzzahlen für Mai im Blick - Aktien von NIO, Li Auto & Co. steigen