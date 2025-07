Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagnachmittag fester

Geely im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,10 EUR.

Die Geely-Aktie konnte um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,10 EUR. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.032 Geely-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 2,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 10,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 58,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,427 CNY.

Am 15.05.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 HKD, nach 0,17 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,51 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Geely am 14.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,48 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

