Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schießt am Mittwochmittag hoch

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,8 Prozent auf 1,50 EUR.

Um 11:51 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 1,50 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,52 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,49 EUR. Bisher wurden heute 124.261 Geely-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,86 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 42,58 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,220 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2024 1,18 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

