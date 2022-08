Geely Aktie News: Geely gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Geely 2,27 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 12:22 Uhr 2,0 Prozent. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,27 EUR an. Mit einem Wert von 2,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 41.543 Geely-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,18 EUR erreichte der Titel am 13.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 29,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 1,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 88,89 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 18.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 23.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,702 CNY im Jahr 2022 aus.

