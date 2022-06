Geely Aktie News: Anleger schicken Geely am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Geely 1,81 EUR

Die Geely-Aktie notierte um 06.06.2022 12:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.031 Geely-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2021 bei 3,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,19 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 51,38 Prozent sinken.

Am 01.06.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Geely wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 17.08.2022 vorlegen. Am 23.08.2023 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,956 CNY je Geely-Aktie.

