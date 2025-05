Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochmittag mit Aufschlag

Geely im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 1,92 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 1,92 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,92 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 22,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 0,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,453 CNY aus.

Geely ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Geely wird am 27.06.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,35 CNY fest.

