Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Geely am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1,75 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 15:46 Uhr 0,2 Prozent. Die Geely-Aktie legte bis auf 1,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,76 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 23.227 Geely-Aktien.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 101,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,430 CNY je Geely-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 77,51 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 26.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

