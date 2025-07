Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,77 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 08:59 Uhr 0,9 Prozent auf 1,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 1,77 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,76 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 9.620 Geely-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 2,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,86 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,430 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,18 Prozent auf 77,51 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 26.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,43 CNY fest.

