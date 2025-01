Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 1,74 EUR.

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 1,74 EUR. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 1,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,74 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 42.429 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 1,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 13,42 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,86 EUR am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,447 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,220 HKD je Wertpapier.

Am 14.11.2024 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 24.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,48 CNY in den Büchern stehen haben wird.

