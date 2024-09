Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung

Die Aktie von Geely zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 1,31 EUR.

Das Papier von Geely konnte um 15:59 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 7,2 Prozent auf 1,31 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,31 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,25 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.066 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,31 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 21.08.2024.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 24.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2024 1,18 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

