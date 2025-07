Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Mittwochvormittag ins Minus

Geely im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geely befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,5 Prozent auf 2,01 EUR ab.

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 2,01 EUR. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 2,01 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,02 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.380 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,80 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,421 CNY belaufen.

Am 15.05.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,17 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 77,51 Mrd. HKD gegenüber 56,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,49 CNY je Aktie belaufen.

