Kauf durch Konsortium geplatzt: Ssangyong Motor-Übernahme kommt nicht zustande

Für viele Anleger wird Impact Investing an der Börse immer wichtiger - denn eine Kombination aus hoher Rendite und gutem Gewissen klingt fantastisch. Doch kann Geld die Welt wirklich verbessern? Im Online-Seminar morgen um 18 Uhr erfahren Sie exklusiv, wie Sie erfolgreich investieren und dabei etwas Gutes tun.

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schliesst im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- Tesla plant Aktiensplit -- Entschädigungsanspruch für Eventim -- Deutsche Bank, Rheinmetall, BASF, SAP, Bitcoin im Fokus

Commerzbank-Chef Knof verdient nach gewinnreichem 2021 mehr. Chipmangel führt bei Daimler Truck teilweise zu Kurzarbeit. Huawei verbucht auch durch US-Sanktionen Umsatzeinbruch. Kreml: Russland will sinkende Erdöl-Lieferungen nach Europa durch Asien ersetzen. Apple drosselt offenbar iPhone- und AirPods-Produktion. Tankkarten-Anbieter DKV Mobility will im September offenbar an die Börse.