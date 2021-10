KWS SAAT verdient deutlich mehr - Stärkeres Wachstum im laufenden Geschäftsjahr - Aktie gibt ab

Dank steigender Nachfrage und höherer Preise sei ein Umsatzwachstum im neuen Geschäftsjahr zwischen fünf und sieben Prozent zu erwarten, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Einbeck bei der Bilanzvorlage für das Geschäftsjahr 2020/2021 (bis Ende Juli) mit.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Umsatz mit 1,31 Milliarden Euro um gut zwei Prozent zu. Auch das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) war mit knapp 231 Millionen Euro um 2,4 Prozent höher. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet. Unter dem Strich blieben mit 110,6 Millionen Euro allerdings über 16 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: KWS SAAT schlägt eine um 10 Cent erhöhte Dividende von 80 Cent je Aktie vor.

Außerdem kündigte KWS am Mittwoch einen Wechsel seiner Führung ab Dezember 2022 an.

Generationswechsel an der Spitze von KWS SAAT

Der Saatgutkonzern KWS SAAT steht vor einem Generationswechsel an der Spitze. Aufsichtsratschef Andreas Büchting werde sein Mandat im Dezember 2022 beenden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Einbeck mit. Neuer Aufsichtsratschef soll Unternehmenschef Hagen Duenbostel werden. Da dieser aber einer zweijährigen Abkühlphase verpflichtet ist, wird er erst Anfang 2025 das Mandat antreten.

Die zwei Jahre dazwischen sollen mit Philip von dem Bussche überbrückt werden, er war vor Duenbostel bis 2014 Chef des Unternehmens. Neuer Vorstandssprecher ab 2023 wird Felix Büchting. Auch die Zuständigkeiten in den einzelnen Vorstandsressorts werden in den kommenden Monaten neu organisiert.

KWS SAAT gehört zu 54,4 Prozent den Aktionärsfamilien Büchting und Oetker. Weitere 15,4 Prozent kontrolliert die Familie Tessner. Knapp ein Drittel befindet sich in Streubesitz.

Die KWS SAAT-Aktie reagiert auf die Nachrichten mit Abschlägen: Im XETRA-Handel verliert die zeitweise 1,38 Prozent auf 71,30 Euro.

