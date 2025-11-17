Genprex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Genprex stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genprex -61,500 USD je Aktie generiert.
