Geplante Übernahme

Der Siemens-Konzern könnte Kreisen zufolge den US-Softwarehersteller Altair Engineering kaufen.

Beide Unternehmen seien im Gespräch über eine mögliche Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei noch ungewiss, ob es tatsächlich zu einer der größten Akquisitionen in der Geschichte von Siemens komme. Vertreter beider Unternehmen lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Die Siemens-Aktie verlor im Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs 1,1 Prozent, während die Altair Engineering-Papiere in New York an der NASDAQ am Mittwoch 3,52 Prozent auf 106,63 US-Dollar zulegten.

Siemens hat sich unter seinem derzeitigen Chef Roland Busch aus dem Geschäft mit schweren Maschinen zurückgezogen und auf margenstärkere softwaregesteuerte Produkte fokussiert, um mit Konkurrenten wie Schneider Electric mithalten zu können.

NEW YORK (dpa-AFX)