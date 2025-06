Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 45,30 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gerresheimer-Aktie bis auf 45,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.648 Gerresheimer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 108,00 EUR. Gewinne von 138,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,48 EUR am 17.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,877 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,94 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Am 11.04.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Gerresheimer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 520,05 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 466,14 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Gerresheimer am 10.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Gerresheimer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 09.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,10 EUR je Gerresheimer-Aktie belaufen.

