• Foto von abgedecktem Auto schürt Gerüchte

• Musk verneint Pläne von neuem Model Y für das Jahr 2024

• Tesla bestätigt, dass es ab 2025 neue Modelle produzieren will

Ein kürzlich auf Reddit veröffentlichtes Foto des Nutzers JackIJack, das in Kalifornien aufgenommen worden sein soll, schürt neue Gerüchte um eine mögliche Überarbeitung des Model Y von Tesla. Dieses bezieht sich auf Teslas Projekt Highland, die nächste Evolution des bestehenden Model 3, was Auswirkungen auf den Model Y haben könnte. "Sieht aus, als ob die Front genau die gleiche Form hat wie der Highland. Das letzte Mal, dass jemand einen maskierten Highland sah, war etwa 6-7 Monate, bevor dieser freigegeben wurde. Juniper bald?", so JackIJack im Reddit-Post. Laut dem Nutzer war auch der gesamte Innenraum des Fahrzeuges abgedeckt und es machte den Eindruck, als würde es bewacht werden. Daher sei es ihm nicht möglich gewesen, weitere Fotos zu machen. In der Community wird der Post bereits heiß diskutiert.

Elon Musk , CEO von Tesla, hat gegenüber Reuters bestätigt, dass Tesla im ersten Halbjahr 2025 neue Modelle auf den Markt bringen will. Die Produktion eines neuen Fahrzeugs mit dem Codewort "Redwood" soll Mitte 2025 beginnen, so Reuters unter Berufung auf vier Personen, die mit dem Thema vertraut sind. Von einer überarbeiteten Version des Model Y war jedoch nie die Rede. Elon Musk stellte im Juni 2024 auf X klar, dass es zumindest im Jahr 2024 keine neue Version des Model Y geben wird.

No Model Y "refresh" is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better.