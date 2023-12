Country Garden-Aktie springt an: Country Garden trennt sich von Immobilienbeteiligung zur Schuldentilgung

Gewerbezentrumbetreiber

Für den chinesischen Immobilienkonzern Country Garden lief es in den vergangenen Monaten alles andere als gut. Nun versucht das Unternehmen, das Steuer mittels eines Verkaufs herumzureißen.

• Country Garden trennt sich von Zhuhai Wanda-Beteiligung

• Milliardenschwerer Schuldenberg

• Country Garden-Aktie profitiert

Beteiligung veräußert

Für den angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Country Garden zeichnet sich ein Lichtblick ab. Wie das Unternehmen laut "MarketWatch" erklärte, habe eine Tochterfirma die Beteiligung an der Zhuhai Wanda Commercial Management Group, einem Betreiber eines Gewerbezentrums, veräußern können. Den dadurch liquidierten Betrag in Höhe von 3,07 Milliarden Yuan, was umgerechnet 428 Millionen US-Dollar entspricht, wolle man nun nutzen, um den Schuldenberg anzugehen.

Schulden in Milliardenhöhe

Country Garden machte in den letzten Wochen immer wieder von sich reden, weil der chinesische Konzern einige Anleihen und Kredite nicht begleichen konnte. Im Oktober kam es dann zu einem Zahlungsausfall, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtete. Stand Ende Juni belaufen sich die Verbindlichkeiten des Immobilienunternehmens auf etwa 15,2 Milliarden US-Dollar, so MarketWatch.

Verkauf treibt Country Garden-Aktie an

Dass das in Schieflage geratene Unternehmen seine Schulden nun aber angehen will, kam an der Börse gut an. Die Country Garden-Aktie gewinnt in Hongkong zeitweise 1,30 Prozent auf 0,78 Hongkong-Dollar. Auch die Aktie der Tochter Country Garden Services konnte zulegen, zuletzt um 2,11 Prozent auf 6,77 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.net