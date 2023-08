NYSE-Titel United States Steel-Aktie und Cleveland-Cliffs-Aktie im Plus: Chancen für Übernahme von US Steel durch Cleveland-Cliffs steigen

Gewerkschaftsunterstützung

Die Chancen für den US-Konzern Cleveland-Cliffs, den Stahlhersteller US Steel zu übernehmen, steigen.

Der Bergbaukonzern und Stahlhersteller hat sich die Unterstützung der Gewerkschaft United Steelworkers (USW) gesichert. Deren Präsident Tom Conway kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) an, das Recht der USW für die Abgabe eines Kaufangebots an Cleveland-Cliffs zu übertragen. Cleveland-Cliffs hat bereits ein Gebot über 7,25 Milliarden US-Dollar (rund 6,7 Mrd Euro) für US Steel abgegeben, sieht sich aber Konkurrenz gegenüber. Die Industrieholding Esmark hat eine Gegenofferte über 7,8 Milliarden Dollar lanciert.

In einer im vergangenen Jahr geschlossenen Vereinbarung hat die USW das Recht erhalten, im Falle einer möglichen Übernahme als Erste ein Gegenangebot für US Steel abzugeben. Mit der Übertragung dieser Rechte zementiert die Gewerkschaft ihre Unterstützung für Cleveland-Cliffs. Cliffs sei damit der einzige realistische Käufer, der in der Lage sei, US Steel komplett zu kaufen, sagte Lourenco Goncalves, Konzernchef von Cleveland-Cliffs.

Die United States Steel-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,49 Prozent im Plus bei 31,47 US-Dollar, während die Cleveland-Cliffs-Aktie 2 Prozent auf 15,04 US-Dollar gewinnen.

NEW YORK (dpa-AFX)