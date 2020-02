Take Two-Bilanz in Sicht: Das erwarten Experten

Take Two wird sich am 06.02.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2019 beendeten Quartals äußern.

25 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,77 USD. Das entspräche einer Verringerung von 38,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,90 USD erwirtschaftet wurden.

22 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 928,8 Millionen USD - das würde einem Abschlag von 40,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD, gegenüber 4,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 2,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

