Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Take Two gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Take Two-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 229,28 USD.

Die Take Two-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 229,28 USD ab. Das Tagestief markierte die Take Two-Aktie bei 228,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 65.726 Take Two-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 238,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 135,28 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Take Two am 06.02.2025. Take Two vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Take Two in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Take Two dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Take Two einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie

Take-Two-Aktie deutlich schwächer: 'GTA VI' erscheint später als erwartet

Nintendo-Aktie, Take-Two-Aktie & Co.: Darum setzen Anleger 2025 vermehrt auf Videospiele-Hersteller

Zurückhaltung in New York: S&P 500 schließt im Minus