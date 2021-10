Nemetschek-Aktie: Nemetschek rutscht trotz Zuwächsen ab

€uro am Sonntag

Demnach soll der Umsatz um zwölf bis 14 Prozent klettern, die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) zwischen 30 und 32 Prozent liegen. Im dritten Quartal verbuchte die Firma bei einem Umsatzanstieg um rund 14 Prozent auf 169,3 Millionen Euro ein Plus beim Ebitda von 16,4 Prozent auf 54,4 Mil­lionen Euro. Die Marge lag somit bei 32,1 Prozent.

Die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Aktie geriet daraufhin ­unter Druck und zum Wochenausgang zu neun Prozent im Minus. Das Aufwärtspotenzial erscheine inzwischen ausgereizt, auch der angehobene Ausblick bringe keine neue Fantasie in den Nemetschek-Kurs, sagten Analysten. (Redaktion €uro am Sonntag)

