DAX bleibt nach bisher starker Woche tiefer

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 1,08 Prozent bei 13.073,48 Punkten in den Handel ein. Aktuell reduziert sich der verklust auf 0,7 Prozent und damit 13.124 Zähler.

Nach fast 13.300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen nur mit Mühe gegen Verkäufer durchsetzen. Am Donnerstag setzen dann Gewinnmitnahmen ein.

Trotz der aktuellen Verluste hat der DAX in dieser Woche bislang um etwas mehr als fünf Prozent zugelegt. Seit Ende Oktober beläuft sich das Plus nun auf 13,6 Prozent.

Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie präge weiterhin die Stimmung am Markt, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die weiter steigenden Infektionszahlen bremsten die Börsenrally allerdings.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed versprechen. Bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwarten Experten einen Rückgang auf 735.000 von 751.000 in der Vorwoche. Die Inflationsrate für Oktober habe sich im Monatsvergleich auf 0,1 von 0,2 Prozent verlangsamt.

Zahlenflut am Parkett

Zugleich steht erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf dem Programm. Neben DAX-Konzernen wie Deutsche Telekom, RWE, Merck und Siemens öffnen auch zahlreiche Unternehmen aus MDAX und SDAX ihre Bücher. Nachbörslich wird in den USA dann heute Abend noch der Entertainment-Dino Walt Disney einen Überblick über seine Geschäftsentwicklung geben.

