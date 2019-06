HSBC nimmt Beiersdorf mit 'Buy' wieder auf - Aktie profitiert

Nachdem sich die europäischen Konsumgüterhersteller auf Druck der Anleger stark auf Effizienzsteigerungen konzentriert hätten, rücke nun das Wachstum wieder in den Vordergrund, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Beiersdorf lobt er insbesondere das Potenzial von Nivea und anderer Marken und traut dem Konzern Gewinnwachstum im oberen Zielbereich zu. Mit seinem Ziel von 122 Euro liegt er 16 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Beiersdorf-Aktien legten am Mittag 0,86 Prozent auf 105,10 Euro zu und nähern sich damit wieder dem jüngsten Rekordhoch von 108,50 Euro.

