Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 102,89 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 102,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,74 USD aus. Mit einem Wert von 103,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.687 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 119,95 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 65,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 24.04.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber -3,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 05.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,99 USD fest.

