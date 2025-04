NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

NASDAQ-Handel im Fokus

Heute agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 19.571,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,93 Prozent auf 19.168,09 Punkte an der Kurstafel, nach 19.544,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.612,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.011,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,712 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 19.281,40 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.508,12 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 17.440,69 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,70 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 5,25 Prozent auf 598,76 USD), Booking (+ 3,87 Prozent auf 5.099,28 USD), Mondelez (+ 3,78 Prozent auf 68,13 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,43 Prozent auf 153,28 USD) und Gilead Sciences (+ 2,24 Prozent auf 106,54 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CoStar Group (-10,31 Prozent auf 74,17 USD), AppLovin A (-6,77 Prozent auf 269,31 USD), Enphase Energy (-6,54 Prozent auf 44,59 USD), Starbucks (-5,66 Prozent auf 80,05 USD) und Diamondback Energy (-3,40 Prozent auf 132,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 57.809.833 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net