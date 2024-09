Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 79,04 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 79,04 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,08 USD an. Bei 78,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 122.616 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 10,04 Prozent niedriger. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,08 USD aus.

Am 08.08.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,95 Mrd. USD im Vergleich zu 6,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,79 USD je Gilead Sciences-Aktie.

