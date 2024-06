Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 64,36 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 64,36 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 64,25 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 64,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 155.520 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

